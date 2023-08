Super Mario Bros. Wonder avrà una modalità online? I dettagli sono in arrivo, pare

Difficile dire di cosa possa trattarsi, ma la pagina ufficiale giapponese di Super Mario Bros. Wonder menziona la presenza di "gioco online", senza però spiegare meglio e rimandando i dettagli a un secondo momento, in maniera non molto definita.

Sembra che Super Mario Bros. Wonder possa avere alcune caratteristiche online , forse con una sorta di modalità multiplayer, in base a quanto riportato nella pagina internet dedicata al gioco, con dettagli che verranno annunciati successivamente.

Un possibile multiplayer cooperativo online?

Questo fa sperare soprattutto nella possibilità di una modalità multiplayer cooperativa online, che consenta ai giocatori di prendere parte alle partite insieme anche attraverso Nintendo Switch Online, cosa che potrebbe essere effettivamente probabile.



Super Mario Bros. Wonder è stato annunciato durante il Nintendo Direct di giugno 2023 con data di uscita e trailer: si tratta del nuovo platform 2D (con grafica in 3D) per Nintendo Switch, che sembra introdurre diverse nuove caratteristiche e situazioni rispetto alla serie classica.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro speciale su dettagli e prime impressioni, anche se non c'è stato ancora modo di provarlo in maniera approfondita. È possibile che alcune novità al riguardo siano in arrivo, considerando che la data d'uscita è fissata per il 20 ottobre 2023.