Wonder Woman: sviluppatore di Monolith Productions condivide un artwork, novità alla Gamescom 2023?

Warner Bros. Games e Monolith Productions sono al lavoro da almeno un paio di anni su un gioco dedicato a Wonder Woman . Dopo il primo annuncio non abbiamo scoperto praticamente nulla su questo prodotto, ma ora è spuntato in rete un artwork che potrebbe essere legato a tale gioco.

Wonder Woman: l'immagine è legata al gioco?

Per il momento, come detto, non abbiamo nuove informazioni sul gioco di Monolith Productions e questa immagine potrebbe non essere direttamente legata a tale prodotto, anche se sarebbe una mossa poco furba da parte di Gentile pubblicare sul proprio profilo qualcosa del genere.

L'immagine mostra tre personaggi: al centro vi è Wonder Woman con il Lazo della verità, mentre a destra quella che pare essere un'altra Amazzone armata con lo scudo e la spada. Il personaggio più strano è quello a sinistra, che dispone di un'armatura moderna e di un'arma da fuoco. Possibile che siano tre diversi personaggi utilizzabili dai giocatori in cooperativa? Per ora sono solo speculazioni.

Ciò che sappiamo è che Wonder Woman sarà open world e sfrutterà il Nemesis System de L'ombra di Mordor e del suo seguito. Forse potremo scoprire qualcosa di nuovo alla Gamescom 2023.