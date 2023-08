Gamescom 2023: data e ora degli eventi, giochi confermati e i rumor sulle nuove console

La Gamescom 2023 sta per iniziare e gli appassionati di videogiochi non vedono l'ora di scoprire quali siano le novità in arrivo. Questo evento chiuderà in un certo senso l'estate degli appassionati, che sono già con lo sguardo rivolto a settembre e ai successivi mesi del 2023, i quali promettono di essere densi di giochi di alto livello. Ora però dobbiamo concentrarci su ciò che abbiamo di fronte. In questo nostro articolo vogliamo quindi vedere tutti i dettagli più importanti sulla Gamescom 2023, compresi gli eventi già confermati per la fiera, i giochi che certamente vedremo e anche qualche rumor significativo.

Tutti gli eventi della Gamescom 2023 Geoff Keighley Come detto, la fiera non è l'unico momento interessante della Gamescom 2023. Vediamo quindi in modo ordinato quali show sono stati confermati per queste giornate. Opening Night Live - 22 agosto, 20:00 La Opening Night Live di Geoff Keighley è oramai un appuntamento immancabile per la Gamescom e anche in questo 2023 non saremo delusi. Si tratta dello show di apertura come è facile capire dal nome stesso e andrà in onda il 22 agosto 2023 dalle 20:00 alle 22:00, ora italiana. Sarà possibile seguire l'evento dai classici canali social e ovviamente anche noi di Multiplayer.it non mancheremo di seguire lo show su Twitch. Per quanto riguarda le aspettative, stando alle parole stesse di Keighley pare che stavolta non saranno presenti tanti nuovi annunci di giochi inediti, ma perlopiù in aggiornamenti di titoli noti. Parlando invece della mole di presentazioni, nel 2022 l'Opening Night Live aveva incluso oltre 50 trailer. Quest'anno Keighley si supererà? Into the Infinite: A Level Infinite Showcase - 23 agosto, 19:00 Keighely non sarà l'unico a proporre tante novità interessanti. Il 23 agosto, alle 19:00 ora italiana, sarà il momento dell'Into the Infinite: A Level Infinite Showcase. Si tratta di uno show dedicato agli aggiornamenti dell'editore Level Infinite. Ci aspettiamo di vedere qualche novità per Arena Breakout, Assassin's Creed Codename Jade, GTFO, Stampede: Racing Royale, Synced, Wayfinder e non solo. Future Games Show - 23 agosto 20:00 Sempre il 23 agosto, ma alle 20:00, andrà in onda il Future Games Show di GamesRadar+. La presentazione promette "nuovi annunci e trailer per i giochi più interessanti per console, PC e VR del 2023 e oltre". Sono previsti oltre 50 annunci. Troy Baker e Erika Ishii condurranno il Future Games Show della Gamescom 20233 Di norma il Future Games Show è particolarmente denso di trailer e probabilmente vi sarà qualche gioco interessante che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel mezzo dell'Opening Night Live. Awesome Indies 2023: Super Crowd - 23 agosto 20:00 In contemporanea con il FGS andrà in onda l'Awesome Indies 2023: Super Crowd. Il 23 agosto alle 20:00 sarà possibile vedere quali sono gli indie più interessanti in arrivo su console e PC. Di solito questo tipo di eventi sono densi di trailer, spesso proposti ad alto ritmo. Quest'anno la presentazione durerà ben 90 minuti e sarà condotta da Shay Thompson, giornalista e presentatrice che ha lavorato con Bafta e BBC. Panic Games Showcase - 29 agosto 18:00 Anche se siamo oltre le date della Gamescom 2023, possiamo includere tra gli eventi in programma per questa fine estate il Panic Games Showcase. Avrà luogo in data 29 agosto, alle 18:00 ora italiana. Panic Games è nota per Playdate, la mini-console con la manovella, e per la pubblicazione di giochi come Firewatch e Untitled Goose Game. Durante questo evento la compagnia "mostrerà il futuro delle sue pubblicazioni videoludiche". Speriamo in qualche sorpresa interessante!

Nuove console alla Gamescom 2023? I rumor Ovviamene nel mezzo degli annunci ufficiali vi sono anche tanti rumor su ciò che potrebbe essere mostrato durante la Gamescom 2023, perlopiù legati alle nuove console. Ad esempio si parla della presentazione del nuovo modello di PS5, che avrebbe un lettore ottico rimovibile: si tratterebbe di una sorta di PS5 digital trasformabile in una standard. L'idea è che la scelta di Sony sia pensata prima di tutto per semplificare la produzione delle console, unendo due linee produttive in una sola. Alcuni video e fotografie sono spuntate in rete di recente e con un'uscita fissata a settembre secondo i leak, un annuncio alla Gamescom 2023 durante l'Opening Night Live sembra dovuto. Molto attesa è anche la presentazione di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale), ovvero la nuova console di Nintendo. I tempi sono certamente maturi e i fan credono che la Gamescom 2023 sia uno spazio adeguato per presentare la nuova console. Gli appassionati dibattono però sul tipo di piattaforma che Nintendo dovrebbe realizzare, con alcuni che desiderano una macchina da gioco in grado di competere con PS5 e Xbox Series X in termini di potenza mentre altri preferiscono un prodotto meno costoso e meno avanzato, con una nuova trovata tecnologica tipica di Nintendo. Quanto possiamo credere alle voci di corridoio? Difficile dirlo, ma considerando che l'evento è dietro l'angolo possiamo consolarci del fatto che non dovremo attendere troppo per scoprire quanto di vero vi sia.