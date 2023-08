Zenless Zone Zero sarà all'ONL della Gamescom 2023, è l'action RPG degli autori di Genshin Impact

La conferma è arrivata con un teaser trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco, che purtroppo non mostra nessuna sequenza tratta dal gioco, ma invita i giocatori a seguire l'evento condotto da Geoff Kighley, che ricordiamo andrà in onda il 22 agosto 2023 alle 20:00 italiane .

La lista dei giochi confermati per l' Opening Night Live della Gamescom 2023 si fa sempre più lunga e ora include anche Zenless Zone Zero , l'action RPG free-to-play di Hoyoverse, la casa dietro a Genshin Impact e Honkai: Star Rail.

Che cos'è Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero è un action RPG free-to-play con ambientazione urban fantasy, per il momento previsto per PC, smartphone iOS e Android e altre piattaforme ancora da svelare, anche se la pubblicazione sulle piattaforme PlayStation pare abbastanza scontata.

Nel gioco vestiremo i panni di un Proxy, persone che aiutano gli altri ad esplorare delle dimensioni alternative chiamate Hollow, infestate da mostri e i predoni, conosciuti come Hollow Raider. Grazie a questo pretesto entreremo in contatto con le varie fazioni e gang di New Eridu che formano un variopinto cast di personaggi giocabili. Lato gameplay, il gioco si presenta come un action piuttosto movimentato in cui sfruttare le abilità e le sinergie tra i vari personaggi farà la differenza tra una vittoria o una cocente sconfitta.