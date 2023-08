No Man's Sky Echoes: il trailer celebrativo del 7° anniversario conferma novità in arrivo

Il video, che trovate qui sopra, non mostra nuovi contenuti ma fa una sorta di riassunto di quanto è stato pubblicato in questo anni . Il post stesso su X segnala i nomi di tutti gli aggiornamenti maggiori di No Man's Sky e ci fa rendere conto di quanto a lungo il team abbia lavorato.

Hello Games ha pubblicato online un video che fa da teaser a Echoes , il prossimo aggiornamento di No Man's Sky . Il gioco spaziale celebra il suo settimo anniversario dalla pubblicazione su PS4 e PC.

No Man's Sky, a quando novità su Echoes?

In una dichiarazione pubblicata insieme al video, il creatore di No Man's Sky Sean Murray afferma che lo studio "avrà molto presto altro da condividere su Echoes con i viaggiatori".

Murray ringrazia anche i giocatori per aver sostenuto il team di sviluppo in un viaggio così lungo. "Ho lavorato a questo gioco per quasi un terzo della mia vita", dice, "e ha avuto più successo di quanto avessimo mai pianificato o sognato". Definisce la comunità di No Man's Sky la "stella polare" del team e dice che ci sono "ancora molte cose" da provare. "Il prossimo passo di questo viaggio non è lontano", conclude.

Possibile che alla Gamescom 2023 vengano condivisi nuovi dettagli?