Modern Warfare III è il primo capitolo di COD a non includere mappe 6vs6 originali al lancio

Call of Duty Modern Warfare III è strato ufficialmente confermato e presentato. Sappiamo ad esempio che al lancio vi sanno 16 mappe 6vs6 per la modalità multigiocatore e saranno tutte dei remake. In altre parole, come viene spiegato da VG247.com, non ci saranno mappe 6vs6 completamente originali: è la prima volta che accade in un capitolo di Call of Duty.

Parliamo di Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass e Wasteland. Si tratta di mappe di Modern Warfare 2 (2009) che ritorneranno in Call of Duty Modern Warfare III.