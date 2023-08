Call of Duty: Modern Warfare 3 confermato alla Gamescom 2023, un gameplay trailer all'ONL

Vi ricordiamo che l'Opening Night Live della Gamescom 2023 andrà in onda alle 20:00 italiane del 22 agosto 2023 . Ovviamente seguiremo l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it e riporteremo tutte le novità presentate sulle nostre pagine.

La conferma è arrivata con un post su Twitter / X del conduttore e organizzatore dello show, Geoff Keighley, che promette che durante l'ONL verrà presentato al pubblico la world premiere del gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Anche Call of Duty: Modern Warfare 3 prenderà parte alla Gamescom 2023 e sarà uno dei protagonisti della già ricca Opening Night Live , che si prospetta un appuntamento davvero da non perdere.

Le ultime novità su Call of Duty: Modern Warfare 3

Giusto ieri abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3 che presenta la campagna del gioco. Non si tratta dell'unica novità: Activision Blizzard ha anche annunciato le missioni Open Combat, ovvero delle missioni ambientate all'interno dei livelli di stampo cinematografico che affiancheranno la campagna, e confermato la modalità Zombies.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate uno speciale con un'analisi di tutte le novità svelate ieri.