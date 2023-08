Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, data di uscita del DLC Dimension Shellshock

L'annuncio della data di uscita è stato accompagnato da un gameplay trailer in cui possiamo vedere in azione i due nuovi personaggi giocabili Karai e Usagi, che potrete visualizzare di seguito.

Il publisher Dotemu e gli sviluppatori di Tribute Games hanno annunciato la data di uscita del DLC Dimension Shellshock di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge . Sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2023 su tutte le piattaforme, ovvero PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS e Android.

Le novità di Dimension Shellshock

Disponibile al prezzo di 7,99 euro, il DLC Dimension Shellshock di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge introduce una nuova modalità di gioco chiamata Sopravvivenza, in cui i giocatori devono combattere orde di nemici del Clan del Piede per ottenere i Cristalli Dimensionali. Raccogliendoli abbastanza sarà possibile viaggiare attraverso varie dimensioni per inseguire Shredder.

Inoltre verranno aggiunti due personaggi giocabili, il samurai coniglio Usagi e la ninja Karai, nonché nuove musiche originali composta da Tee Lopes.