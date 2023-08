Call of Duty: Modern Warfare 3, confermata la modalità Zombie, con open world

Activision Blizzard ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare 3 avrà anche una modalità Zombie, cosa che non risulta propriamente sorprendente, visto che si tratta di una tradizione per la serie, ma che presenterà comunque alcune sorprese, come un nuovo open world da esplorare.

La modalità Zombie è sviluppata da Treyarch, e si presenta come una modalità particolarmente ricca ed estesa. Si tratta, in effetti, della prima introduzione di Zombie nella sotto-serie Modern Warfare, con i giocatori che si ritroveranno a fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere enormi orde di non morti nella più grande mappa zombie di Call of Duty mai realizzata.