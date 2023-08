Call of Duty: Modern Warfare 3, prime immagini ufficiali del nuovo capitolo da Activision

Arrivano anche le prime immagini di Call of Duty: Modern Warfare 3 , in corrispondenza della diffusione di informazioni di questa sera, che consentono di vedere più nel dettaglio qualcosa dell'aspetto grafico e delle ambientazioni e caratteristiche del nuovo sparatutto Activision Blizzard.

Campagna, multiplayer e Zombie in immagini

Call of Duty: Modern Warfare 3 presenta situazioni diverse

Ci sono anche alcune immagini dedicate alle altre modalità di Call of Duty: Modern Warfare 3, che comunque appaiono numerose e piene di contenuti, forse anche più di quanto abbiamo visto nei capitoli precedenti. Ovviamente non manca il multiplayer, che rappresenterà anzi una parte fondamentale dell'esperienza di gioco, con tante modalità diverse e un supporto post lancio che si preannuncia poderoso, come di consueto.

È presente anche una modalità Zombie, che è una sorta di tradizione per la serie: in questo caso, la modalità horror in questione assume caratteristiche leggermente diverse grazie all'adozione di una struttura open world, che amplia l'area di gioco e le dinamiche classiche dello shooter. In questi minuti abbiamo visto anche il nuovo trailer che presenta le caratteristiche di Call of Duty: Modern Warfare 3.