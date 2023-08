Enotria: The Last Song, il soulslike italiano sarà in Demo Beta alla Gamescom 2023

Enotria: The Last Song - il gioco di ruolo soulslike creato da Jyamma Games precedentemente noto come Project Galileo - sarà alla Gamescom 2023. Durante l'evento sarà possibile vedere la demo in versione Beta, precisamente nella Hall 08.1, Stand A 0-11. Chi sarà presente in fiera avrà la possibilità di provare il gioco.

Inoltre, sono state aperte le pagine ufficiali di Enotria: The Last Song su Steam e su PlayStation Store. È quindi possibile inserire i giochi nella propria Lista dei desideri.

La data di uscita di Enotria: The Last Song è per ora fissata per un generico 2024.