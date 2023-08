Ys X: Nordics, il trailer ufficiale ci mostra Adol e Karja

Falcom ha pubblicato il trailer ufficiale di Ys X: Nordics incentrato sui personaggi, primi dei quali i due protagonisti dell'avventura: Adol e Karja. Adol Christin è l'eroe storico della serie, protagonista di praticamente tutti gli Ys. A doppiarlo in Giappone sarà Yuki Kaji. Karja Balta è una principessa pirata che viaggia insieme a lui per motivi che saranno raccontati nel gioco. A doppiarla in Giappone è Lynn.

Come potete vedere si tratta di un video di presentazione, in cui comunque non mancano brevi sequenze di gameplay e in cui fanno la loro comparsa anche gli altri membri principali del cast del gioco, antagonisti inclusi. Dal filmato sono chiare anche alcune dinamiche del sistema di combattimento, che vedranno Adol e Karja collaborare contro i nemici.