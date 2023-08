Lords of the Fallen non avrà una demo: il team spiega anche perché non uscirà su PS4 e Xbox One

Durante un'intervista con MP1st, Saul Gascon - capo di HexWorks - e Cezar Virtosu - Creative Director - hanno affermato che "L'idea di una demo è stata accantonata per il momento , ma ne stiamo ancora discutendo internamente." Pare quindi che ci siano ancora delle speranze, sebbene non molte.

Lords of the Fallen sarà un nuovo inizio rispetto al precedente capitolo e i fan sono probabilmente interessati a una demo per poter capire quanto è cambiato il gioco e se gli equilibri del gameplay sono adeguati ai loro gusti. Di norma una demo è un ottimo modo per risolvere questi dubbi, ma in questo caso i giocatori saranno delusi. Il team ha infatti annunciato che per il momento non ci sono piani per una demo di Lords of the Fallen .

Perché non c'è una versione old-gen di Lords of the Fallen?

Nell'intervista si è anche parlato del fatto che Lords of the Fallen non ha una versione PS4 e Xbox One. Il team ha quindi spiegato la situazione.

Virtosu ha affermato: "Stiamo usando Unreal Engine 5. Utilizza Nanite e Lumen e i requisiti per le GPU sono piuttosto elevati. PS4 e Xbox One non possono gestire l'Unreal Engine 5. Siamo uno dei primi giochi AAA a essere pubblicati con l'Unreal Engine 5."

Ciò detto, Virtosu cotinua affermando: "Siamo all'avanguardia; vediamo come si evolve la tecnologia. Forse ci sarà una conversione [ndr, per PS4 e Xbox One], ma al momento non sembra molto probabile e non possiamo fare promesse in questo senso."

Gascon prosegue affermando: "Siamo uno studio che ascolta molto il feedback dei giocatori. Lo abbiamo fatto per ogni iterazione del nostro gioco. Abbiamo effettuato test di gioco con giocatori reali, con finti recensori, con diversi esterni e abbiamo adattato molti degli obiettivi del nostro gioco sulla base di questi dati. Se vediamo una domanda elevata per queste disposizioni, potremmo fare uno sforzo in più per ridurre il gioco e adattarlo a quelle piattaforme."

Vi lasciamo infine a un video gameplay con i primi 13 minuti di gioco.