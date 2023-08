Lords of the Fallen: un video gameplay con i primi 13 minuti di gioco

A differenza del lungo video gameplay di Lords of the Fallen che vi abbiamo proposto ieri , in questo caso è possibile comprendere meglio determinate dinamiche di gioco grazie alla presenza dei tutorial a schermo.

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video gameplay con i primi 13 minuti di Lords of the Fallen , che come potete immaginare mostrano le fasi iniziali e il tutorial del nuovo souls-like con ambientazione dark fantasy di HexWorks e CI Games.

Lords of the Fallen sarà tra i protagonisti di un ottobre videoludico rovente

Lords of the Fallen sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 ottobre, un mese sulla carta davvero ricco di uscite interessanti e di spessore. Il souls-like di HexWorks infatti arriverà nello stesso periodo di titoli del calibro di Alan Wake 2, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage e Super Mario Wonder, giusto per citarne alcuni. Riuscirà a farsi notare?

Come scritto nel nostro provato di Lords of the Fallen pubblicato la scorsa settimana, di sicuro a Lords of the Fallen non manca l'ambizione e mette sul piatto alcune idee davvero interessanti, come il passaggio dal regno dei vivi e quello dei morti che ha un potenziale enorme sia in termini di combattimenti che di esplorazione. Tuttavia siamo rimasti con l'amaro in bocca per via di un bilanciamento completamente da rivedere e problemi tecnici che si spera vengano sistemati prima della pubblciazione.