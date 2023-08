Final Fantasy 7 Remake non è in arrivo su Xbox: Microsoft conferma che è stato un errore

Come forse saprete, ieri è circolata in rete un'immagine di Xbox Brasile che mostrava in una lista di giochi a tema con la Giornata del Papà. Nel mezzo di questi vi era anche Final Fantasy 7 Remake, non disponibile per Xbox in quanto unicamente pubblicato per PC e PlayStation. I giocatori hanno quindi iniziato a speculare che il gioco fosse in arrivo e che la divisione social della console di Microsoft avesse anticipato l'annuncio. Ora, però, scopriamo che non è così.

Xbox ha confermato che la presenza di Final Fantasy 7 Remake nell'immagine di Xbox Brasile è solo un errore. Il post era stato infatti rapidamente rimosso, cosa che in realtà ha solo spinto i giocatori a credere ancora di più nell'idea di un leak di Xbox stessa. Ora sappiamo che non è così.