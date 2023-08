Overwatch 2: due terzi delle recensioni negative su Steam arrivano dalla Cina, ecco perché

Overwatch 2 è arrivato su Steam e l'accoglienza non è stata esattamente calorosa, per usare un eufemismo. Il gioco di Blizzard è infatti diventato rapidamente il peggior prodotto di Steam, in termini di voto degli utenti. Si tratta di un risultato notevole, sebbene in senso negativo.

Daniel Ahmad - noto analista - ha però voluto proporre un'analisi più approfondita della questione, facendo notare che due terzi delle recensioni negative sono in Cinese. Ovviamente anche le recensioni occidentali sono negative per la maggior parte, ma è curioso che le critiche arrivino in massa dal mercato orientale.