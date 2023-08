Nickelodeon All-Star Brawl 2: un video presenta il moveset di Jimmy Neutron

Il team di Ludosity ha presentato un nuovo video di approfondimento dedicato al cast di lottatori di Nickelodeon All-Star Brawl 2, in questo caso con protagonista Jimmy Neutron.

Come spiegato dagli sviluppatori questo ragazzo prodigio si presenta come un zoner difensivo che sfrutta vari gadget tecnologici per tenere a bada i nemici, tra cui il fido cane robot Goddard che può scagliare contro i nemici o che può essere manovrato direttamente dal giocatore come se fosse un personaggio giocabile.

Come nel caso di SpongeBob anche Jimmy ha i suoi punti deboli che i giocatori faranno bene a tenere in mente. In particolare ha poche opzioni per tornare in campo dopo essere stato scagliato via e quando ci riesce lo fa lentamente risultando una facile preda per gli avversari.