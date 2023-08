Embracer Group: l'accordo da $2 miliardi andato in fumo era con l'Arabia Saudita, il report

Nel maggio 2023, come vi avevamo riportato, Embracer aveva annunciato di non essere riuscita a chiudere un accordo da 2 miliardi di dollari per la quale aveva trattato per circa sette mesi. Il tutto ha causato una netta diminuzione delle previsioni di vendita e un crollo in borsa del valore della compagnia. Non sapevamo però con chi la compagnia svedese stesse trattando. Ora, tramite un report di Axios, scopriamo che si trattava di Savvy Games Group, sostenuto dal Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF) che è guidato dal principe Mohammed bin Salman.

All'epoca si erano ipotizzate collaborazioni con Microsoft e Sony, magari per un accordo legato a una grande esclusiva. Si era poi parlato di Netflix, Amazon, NetEase e Tencent. Ora però scopriamo tramite quattro fonti di Axios e tramite alcuni documenti che si tratta in realtà dell'ente arabico.