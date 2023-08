Meta avrebbe ridotto la produzione dei suo occhiali AR a sole mille unità, per un report

La testata The Information ha pubblicato un nuovo report secondo il quale Meta - compagnia di Facebook, Instagram... - ha intenzione di realizzare unicamente un migliaio dei suo occhiali per la realtà aumentata (AR). Secondo le informazioni a disposizione, Meta ha lavorato per otto anni su questo prodotto e avrebbe speso dieci miliardi di dollari.

Lo scorso anno un report di The Verge ha indicato che Meta non ha in realtà più intenzione di produrre una versione per consumatore degli occhiali AR ma di distribuire alcune unità a sviluppatori selezionati e usarli come dimostrazione pubblica del futuro della realtà aumentata.

A tutto questo si è aggiunto il report di The Information che ha indicato che il motivo principale dietro questa scelta è l'uso di componenti molto costose, come i display microLED. Si tratta di una nuova tecnologia che nessuna compagnia sa ancora produrre in massa per prodotti destinati alla vendita al dettaglio. I microLED hanno vari vantaggi, come l'efficienza energetica e maggiore luminosità, il che li rende perfetti per degli occhiali da usare anche durante i giochi più luminosi senza però richiedere batterie di grandi dimensioni.