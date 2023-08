Starfield: la cronologia ufficiale racconta gli eventi della storia alla base del gioco

Il primo evento, posto nel 2050, è l'approdo dell'uomo su Marte, che porterà alla prima colonizzazione nel 2100. Successivamente, nel 2156 c'è stato l'arrivo su Alpha Centauri e nel 2159 la costituzione delle United Colonies. Constellation viene fondata nel 2275, non molto prima dell'inizio della guerra delle colonie, destinata a cambiare la fisionomia dell'universo conosciuto.

La timeline ufficiale può essere consultata a questo indirizzo sul sito ufficiale di Starfield aperto da Bethesda. Come è possibile vedere, si parte dal 2050 e si arriva al periodo contemporaneo agli eventi narrati nel gioco, ovvero al 2328.

Come riportato in precedenza, Constellation è una grande organizzazione incentrata sull'esplorazione spaziale, con base su New Atlantis. Lo scopo dell'ente, dopo la prima fase di espansione dell'umanità nello spazio, è diventata la scoperta di misteri, alla ricerca di risposte alle grandi domande esistenziali nei viaggi stellari.



Una volta che la spinta verso la colonizzazione dei nuovi sistemi si è progressivamente ridotta, il ruolo di Constellation è diventato sempre più marginale, ma i membri dell'organizzazione restano fortemente guidati dalla volontà di esplorare lo spazio e scoprire nuove frontiere.

In attesa delle novità che arriveranno dalla Gamescom 2023, dove Starfield sarà presente insieme ad altri giochi Microsoft Xbox, sono emerse oggi nuove voci sulla possibilità che Microsoft abbia in programma un evento di lancio interattivo per il gioco, che uscirà il 6 settembre con un early access dal primo settembre.