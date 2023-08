Starfield: Microsoft potrebbe avere in programma un evento di lancio interattivo

"Ho appena saputo da una fonte riservata che Microsoft terrà un evento di lancio interattivo per #Starfield. Diciamo solo che erano davvero entusiasti quando me ne parlavano."

La soffiata, assolutamente da prendere con le pinze, è stata lanciata da Karim Jovian, un content creator che possiede un canale YouTube da oltre 2 milioni di iscritti che tratta perlopiù interviste ed esperimenti sociali. Con un post su Twitter / X ha dichiarato di aver appreso che Microsoft sta organizzando per l'appunto un evento di lancio di Starfield. Jovian ha aggiunto anche che le sue fonti erano piuttosto entusiaste nel descriverlo.

Stando a una voce di corridoio Microsoft e Bethesda avrebbero in programma un " evento di lancio interattivo " che precederà la pubblicazione di Starfield su PC e Xbox Series X|S.

Il lancio di Starfield è ormai alle porte

Jovian non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, dunque è davvero difficile capire cosa si intenda esattamente per "evento interattivo", che banalmente potrebbe trattarsi di una semplice diretta su Twitch dove il team di Bethesda risponderà ad alcune domande dei giocatori. Solo il tempo ce lo dirà, sempre a patto che la soffiata si rivelerà veritiera.

In compenso per il 16 agosto è fissato un Q&A di Bethesda a tema Starfield su Discord, dal quale potrebbero arrivare ulteriori dettagli sul gioco prima del lancio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 6 settembre e sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Tuttavia chi acquista la Premium Edition potrà iniziare a giocarci con cinque giorni di anticipo, ovvero dall'1 settembre. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto con tutto quello che c'è da sapere su Starfield.