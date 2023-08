Barbie: il cosplay di Nadyasonika è in versione pattinatrice

Con l'enorme successo internazionale del film in termini di critica e botteghino, non potevano mancare le reinterpretazione anche in altre forme, come dimostra quest'ottimo cosplay di Barbie da parte di Nadyasonika, che ci mostra il personaggio in questione in versione pattinatrice.

In maniera anche piuttosto inaspettata, il film di Barbie diretto da Great Gerwig, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach, si è rivelato essere un successo travolgente, lanciando ulteriormente sotto le luci della ribalta anche Margot Robbie, vista la sua perfetta interpretazione della protagonista.

L'esperta cosplayer Nadyasonika non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha messo insieme un cosplay davvero molto fedele all'originale, come spesso riesce a fare. In questo caso, ha scelto una particolare scena del film, con la protagonista in tenuta da pattinatrice.

Come è lecito attendersi, il costume in questione non è propriamente sobrio: si tratta di una tuta coloratissima e dotata di tonalità estremamente accese e appariscenti, in linea con il personaggio per come è stato costruito all'interno del film.