Starfield: Bethesda risponderà alle domande del pubblico la prossima settimana

L'evento "Q&A" su Discord è fissato per il 16 agosto 2023 alle ore 19:00 italiane. Possono parteciparvi gli utenti che si sono iscritti al programma Constellation, che avranno così la possibilità di prendere parte alla chat, fare domande direttamente agli sviluppatori e ricevere risposte sulle curiosità riguardanti Starfield, anche se immaginiamo che ci siano alcuni limiti sugli argomenti che potranno essere trattati in questa sede.

Bethesda ha organizzato una sessione di domande e risposte su Starfield attraverso il canale dedicato su Discord per la prossima settimana, con gli sviluppatori che prenderanno parte alla sessione e sveleranno dunque vari dettagli del gioco direttamente al pubblico.

Unitevi a Constellation per partecipare all'evento

Per partecipare a Constellation, potete iscrivervi al programma a questo indirizzo, mentre il canale Discord lo potete trovare a quest'altro link. Chi si registra può accedere al canale e porre le proprie domande all'interno della trasmissione su Discord, anche se ovviamente non c'è la certezza che vengano selezionate per delle risposte dirette, considerando il possibile afflusso di persone.



In particolare, alla sessione su Discord parteciperanno Will Shen e Emil Pagliarulo: il primo è un design director di Starfield, che si è occupato soprattutto della costruzione e scrittura delle quest del gioco, mentre Pagliarulo è il principale designer che si è occupato dello sviluppo e programmazione del gameplay e dei sistemi di gioco. Si tratta, insomma, di due persone decisamente qualificate per dare informazioni su Starfield.

Nel frattempo, ricordiamo che il gioco uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S ma con un accesso anticipato al primo settembre per gli acquirenti della Premium Edition e altri utenti selezionati. A questo proposito vi rimandiamo allo speciale su data di uscita, edizioni, prezzi e tutto quello che sappiamo sul GDR sci-fi di Bethesda.