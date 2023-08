Hellblade 2: 'Senua' sarà alla Gamescom 2023 con Xbox, ci sarà anche il gioco?

Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe essere alla Gamescom 2023 in qualche forma, considerando che è confermata la presenza di Melina Juergens, attrice che interpreta Senua e parte integrante di Ninja Theory, cos anche fa pensare alla possibile comparsa anche del gioco.

In effetti, Senua's Saga: Hellblade 2 non fa parte della lista di giochi annunciati da Microsoft come presenti nel corso della Gamescom 2023, sebbene in molti si aspettassero una possibile presentazione per il titolo di Ninja Theory, che in precedenza si è mostrato - anche se sempre in maniera breve e frammentaria - in tale occasione.