THQ Nordic ha altri 20 giochi non ancora annunciati in sviluppo

Nonostante il THQ Nordic Showcase di ieri abbia mostrato una notevole quantità di giochi, sembra che si tratti solo di una parte della produzione in corso attualmente all'interno del publisher, che ha dichiarato di avere altri 20 giochi non ancora annunciati in lavorazione.

Proprio ieri si è svolta la presentazione principale di THQ Nordic per questa seconda metà dell'anno, dalla quale sono emersi annunci su numerosi giochi e trailer vari, con alcune novità di grosso calibro come Gothic Remake e TMNT: The Last Ronin, ma non è finita qui, a quanto pare.