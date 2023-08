THQ Nordic Showcase: tutti i giochi annunciati

Siamo giunti ai cancelli della seconda metà della caldissima estate dei videogiochi: dopo la Summer Game Fest e tutti gli eventi organizzati dai grandi del settore, ci stiamo avvicinando sempre più alle porte della Gamescom, che ci traghetterà direttamente in un autunno carico di grandi, in certi casi grandissime uscite. A riscaldare ulteriormente l'atmosfera ci ha pensato THQ Nordic, ormai forte della potenza di fuoco garantita da Embracer Group, finalmente pronta ad alzare il sipario sul destino di molte delle leggendarie IP che sono finite sotto il suo grande ombrello. La prima grande notizia è che THQ Nordic ha annunciato una settimana di grandi saldi fra il 10 e il 17 agosto: potete scoprire quali sono tutti i titoli coinvolti semplicemente visitando l'apposita pagina su Steam. La seconda, ovviamente, risiede negli annunci che hanno colorato la serata: in questa pagina abbiamo riassunto tutti i giochi annunciati durante il THQ Nordic Showcase, fra ritorni in aspettati, nuove produzioni e aggiornamenti che si attendevano da anni. Non perdiamo altro tempo e buttiamoci a capofitto nel cuore della line up.

TMNT: The Last Ronin Cominciamo subito con il botto, con quell'annuncio bomba che ha calato definitivamente il sipario sullo showcase, rischiando di mettere in ombra tutto il resto. In una New York distrutta da anni di battaglie, una Tartaruga solitaria si imbarca in una missione in cerca di giustizia per la famiglia che ha perduto: questa è la sinossi di TMNT: The Last Ronin, una vicenda che sicuramente farà drizzare i peli agli appassionati più informati. Si tratta, infatti, dell'adattamento del fumetto che porta il medesimo nome, e che sta all'universo di TMNT come "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" sta a quello di Batman. Il fumetto originale, nato dallo storico ritorno alla collaborazione dei creatori della serie Kevin Eastman e Peter Laird, fa prendere una piega decisamente più oscura e violenta alla storia delle celebri Tartarughe. Nel futuro distopico al centro del progetto, infatti, tutte le Tartarughe sono morte, maestro Splinter compreso, e il Clan del Piede ha raggiunto l'impossibile vittoria che inseguiva da anni. Rimane solo un Ronin solitario, un misterioso elemento del gruppo che si muove nell'ombra per inseguire una vendetta insanguinata.

Titan Quest 2 C'era una volta un piccolo action GDR ambientato in una versione mitologica dell'antica Grecia, nella quale giovani aspiranti eroi si trovavano a guerreggiare contro orde di titani apparentemente invincibili. Ebbene sì, Titan Quest è finalmente tornato: uno dei più anziani rivali di Diablo, dopo essere giunto nelle mani di Grimlore Games - già autori di Spellforce 3 - si appresta a fare un ritorno in pompa magna nella forma di un secondo episodio originale. Abbiamo avuto occasione di assistere a una presentazione in anteprima di Titan Quest 2, scoprendo che il team ha deciso di raddoppiare sulla personalizzazione del personaggio, che già nel primo capitolo metteva sul piatto 36 classi giocabili. Si tratta, in buona sostanza, di un action RPG con visuale a volo d'uccello e sotteso a un sistema di combattimento da tradizionale hack-and-slash, caratterizzato dalle luminose ambientazioni del mediterraneo e, ovviamente, da una forte presenza dell'elemento della mitologia greca.

Gothic Remake Non è una novità assoluta, bensì un gradito aggiornamento: Gothic Remake è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer, lasciando tuttavia ancora una volta in sospeso l'elefante nella stanza, ovvero il gameplay. Allo stesso modo, la finestra di lancio è tutt'ora avvolta da una fitta nube di mistero, e l'unica certezza risiede nella volontà di THQ Nordic di spingere l'acceleratore su un'operazione che promuove da anni. Gothic ha conservato un'enorme fetta di fedelissimi, e questo remake rappresenta l'occasione perfetta per riportare in vita la serie, magari attraverso altri remake, magari per mezzo di un nuovo capitolo originale. In caso voleste maggiori informazioni, abbiamo recentemente pubblicato un articolo che riassume tutto quello che sappiamo sul remake di Gothic. Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, l'originale sviluppato da Piranha Bytes è ricordato come uno straordinario action RPG ambientato in un mondo aperto, per certi versi uno dei padri dell'ispirazione che di recente ha dato forma a Elden Ring: libertà totale, pochissime indicazioni, meccaniche complesse, e un enorme mondo che non vede l'ora di farsi esplorare.

South Park: Snow Day! Questa è grossa: i South Park Digital Studios, in partnership con THQ Nordic e con Question Games - piccolissimo sviluppatore noto per The Blackout Club e The Magic Circle - hanno annunciato un nuovo gioco ambientato nell'universo di South Park, che sarà un'esperienza orientata verso la cooperativa a quattro giocatori e presentata in tre dimensioni. Si tratta di un'operazione indubbiamente complessa, perché gli appassionati hanno ancora ben fresco il ricordo delle straordinarie esperienze GDR sviluppate prima da Obsidian Entertainment e poi da Ubisoft San Francisco. In South Park: Snow Day! Stan, Cartman, Kyle e Kenny saranno i protagonisti di un titolo 3D volto a celebrare uno dei momenti più felici nell'infanzia di chiunque, ovvero l'avvento di una splendida giornata di neve. Il comunicato stampa parla di un gioco nel quale gettarsi nella neve assieme ad altri tre amici per vivere una grande avventura fatta di battaglie tridimensionali, con il fine ultimo di salvare South Park e soprattutto il mondo intero. Aspettative?

Outcast: A New Beginning Altro giro, altro ritorno straordinario: c'è stato un tempo lontano in cui Appeal, una piccola software house, si presentò sul mercato PC con un'esperienza che si posizionava filosoficamente dieci anni nel futuro. Outcast, pubblicato nel 1999, fu uno fra i primi videogiochi d'azione open world, nonché la culla dell'incredibile mondo di Adelpha, una dimensione parallela costellata di centinaia di NPC, dozzine di missioni e un numero incalcolabile di interazioni uniche; eppure, nonostante sia diventato una sorta di cult, non è mai riuscito a raggiungere risultati pari alla sua straordinaria ambizione. Ora, ventiquattro anni più tardi, Appeal è stata investita da THQ Nordic del compito di provarci ancora una volta. Outcast: A New Beginning si posiziona in perfetto equilibrio tra il sequel e il soft reboot, presentando un'avventura open world destinata tanto ai veterani quanto ai neofiti di Adelpha. Anche in questo caso abbiamo avuto occasione di assistere a una presentazione in anteprima del titolo, durante la quale gli sviluppatori ci hanno introdotto alle nuove meccaniche di gioco: si tratta di un viaggio radicato nell'esplorazione libera di un vasto mondo aperto, nel quale ogni singola azione porta conseguenze nell'estetica e nella struttura dell'ambientazione.

Space for Sale Gli svedesi di Mirage Game Studios hanno portato nuovamente sul palcoscenico il loro Space for Sale, un buffo gioco ambientato nello spazio nel quale si vestono i panni di un folle investitore immobiliare. Già, questo titolo è praticamente un "Cerco casa disperatamente" nel quale bisogna letteralmente gettarsi fra le stelle, colonizzando interi pianeti ostili e brulicanti di vita con il solo scopo di vendere residenze da sogno a eccentrici clienti extraterrestri. Anche in questo caso abbiamo potuto dare un'occhiata in anteprima al gameplay, scoprendo un'esperienza molto lontana dalla classica struttura gestionale: Space for Sale è un'avventura in tempo reale nella quale è necessario sudare per mettere in piedi anche la più banale delle costruzioni, magari dopo aver combattuto contro una letale pianta carnivora aliena. Non è, infatti, il solito videogioco "tycoon" nel quale sbizzarrirsi solamente con la fantasia, ma un'avventura radicata nell'azione e nell'esplorazione.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy Annuncio diretto dei preordini per Trine 5: A Clockwork Conspiracy, nuovo capitolo della storica serie di puzzle platformer con una forte enfasi sulla componente cooperativa. Come da tradizione è necessario fare affidamento sulle capacità di un nutrito cast di personaggi - ognuno dotato di capacità uniche - per risolvere le tonnellate di enigmi che scandiscono l'incedere della trama, affrontando un'esperienza che, se giocata in compagnia, può diventare davvero esilarante. La serie di Trine, d'altra parte, ha sempre vissuto di alti e bassi, e quanto mostrato sembra già tradire un parziale distacco dalle atmosfere del quarto capitolo, che era riuscito a riportare l'immaginario estremamente vicino alle origini della saga. La data di uscita è prevista per il 31 agosto: certo, non si tratta della più fortunata fra le finestre di lancio, condivide l'uscita con diversi colossi, ma il prezzo è alla portata di tutte le tasche, mentre l'esperienza è leggera e guadagna tantissimo se affrontata in compagnia.

Alone in the Dark Piccola parentesi dedicata ad Alone in the Dark, raccontato attraverso le parole degli attori David Harbour e Jodie Comer, intenti a interpretare i loro rispettivi personaggi, ovvero i leggendari Edward Carnby e Emily Hartwood. Il prologo di Alone in the Dark è già disponibile per una prova gratuita nella maggior parte degli store digitali, e al tempo stesso i preordini sono aperti. Frutto della furiosa "caccia all'IP storica" che ha caratterizzato il passato recente di THQ Nordic, lo scopo del progetto è indubbiamente quello di aprire uno spiraglio per un possibile futuro del brand, sia esso fondato su remake o su opere originali. Per chi non lo sapesse, Alone in the Dark segna un grande ritorno alle origini del primo capitolo della saga, un'avventura survival horror che prende il largo nell'ambientazione di Villa Derceto, teatro di una vicenda dalle tinte lovecraftiane che porta la coppia di protagonisti a vivere un incubo divenuto realtà. La speranza è che il revival organizzato da THQ possa contare sui giusti valori produttivi, specialmente se l'intento è quello di riportare in vita una serie che avrebbe meritato maggiore fortuna. Del resto stiamo vivendo un momento in cui opere simili, fra l'altro sue coetanee, stanno vivendo un secondo rinascimento.

Last Train Home Da Ashborne Games arriva un RTS con forti elementi gestionali che racconta il tortuoso rientro dalla guerra della legione cecoslovacca, che a bordo di un treno che funge da base operativa si trova ad attraversare l'intero fronte orientale. Last Train Home è un'avventura molto particolare, volenterosa di prendere il meglio dai due mondi a cui attinge, mescolando battaglie nello stile di Company of Heroes con la gestione e il mantenimento di un treno che profuma di casa. Anche se i dettagli sono piuttosto risicati, il trailer di gameplay ha puntato i riflettori su molte delle meccaniche che sembrano caratterizzare l'opera: è necessario organizzare il treno, ripararlo, mantenerlo in corsa, sfruttare i vagoni per rispondere alle esigenze dei soldati, e ovviamente sfrecciare nella campagna siberiana. Spesso tocca tuttavia abbandonare la sicurezza dei binari, gettandosi invece nel cuore di schermaglie e operazioni di guerriglia che rappresentano l'ultimo ostacolo prima dell'agognato ritorno a casa.

Tempest Rising Dopo una breve apparizione durante lo showcase della scorsa estate, Tempest Rising è tornato a infiammare la line up di THQ. Il progetto di Slipgate, 2B e 3DRealms nasce come grande omaggio alla più classica delle formule RTS figlie degli anni '90, mettendo in scena tanto una campagna destinata al giocatore singolo quanto l'immancabile esperienza multigiocatore. La novità più grande, d'altra parte, risiede in uno shadowdrop: la preview di Tempest Rising è giocabile da ora, ed è disponibile per il download su Steam. Il gioco è nato per modernizzare la tradizionale formula del genere, piantando radici nel dogma delle tre fazioni asimmetriche dotate di uno specifico sistema economico e di tecnologie uniche. Le due campagne - ciascuna delle quali ha una durata di 15 missioni ed è arricchita da filmati dedicati - sono solamente l'antipasto per la modalità multigiocatore, che punta, non troppo di nascosto, a replicare le indimenticabili situazioni tipiche di Command & Conquer, ovviamente modificandone le meccaniche e l'ispirazione artistico-narrativa.

Wreckreation Già annunciato da diverso tempo, al punto che fu disponibile per la prova durante la Gamescom del 2022, Wreckreation è un racing molto interessante che sfortunatamente corre il rischio di passare in sordina. Sviluppato da Three Fields Entertainment, studio composto da veterani delle serie Burnout e Need for Speed, è un titolo sandbox ambientato in un mondo aperto interamente votato all'universo delle quattro ruote. Certo, non potrà contare sulla pulizia e sulla mole di licenze che affrescano un capitolo di Forza Horizon, ma l'idea di fondo è semplicemente geniale. Ogni giocatore ha accesso a un vasto mondo aperto persistente nel quale è possibile creare e modificare qualsiasi cosa, realizzando folli tracciati che sembrano pescati direttamente dalle fatiche della community che hanno spopolato su Grand Theft Auto V. In sostanza è possibile piazzare ostacoli, case, prop, decorazioni, rampe, anelli, insomma, qualsiasi oggetto vi passi per la testa, prima di sfidare altri giocatori in corse al cardiopalma durante le quali l'auto si trasforma in un'arma. Tra veicoli che finiscono in mille pezzi e una funzionalità turbo che rende onore a Dominic Toretto, Wreckreation sembra avere davvero molto da dire.