Outcast: A New Beginning, il ritorno di un open world divenuto culto

È proprio così che ha preso forma Outcast: A New Beginning , il nuovo titolo definitivo della produzione che mira all'impresa di volare là dove al suo predecessore non è mai stato concesso, scommettendo proprio sulla straordinaria evoluzione di quel genere che l'antenato ha contribuito a costruire. In occasione del THQ Nordic Showcase abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse: ecco tutto quello che abbiamo scoperto nell' anteprima di Outcast: A New Beginning .

Un enorme mondo aperto popolato da centinaia di personaggi e costellato di diverse opportunità di gameplay? Oggi si tratta di una non-notizia, praticamente dell'architettura più inflazionata in circolazione, ma all'epoca rappresentava qualcosa di inaudito: migliaia di appassionati, a dispetto degli insuccessi, continuano tutt'oggi a portare il viaggio di Cutter Slade sul palmo della mano. Ed è proprio per questo motivo che Appeal, non appena è entrata a far parte della famiglia di THQ Nordic, ha messo in cantiere il grande ritorno di Outcast, nel tentativo di trapiantare nel futuro una formula dimenticata nel passato.

Annunciato qualche tempo fa sotto lo pseudonimo Outcast 2, quello che alla fine si chiamerà Outcast: A New Beginning sembra configurarsi come un progetto a metà strada fra il sequel e il soft reboot , avendo recuperato il personaggio di Cutter Slade per catapultarlo nuovamente nella dimensione parallela di Adelpha, pescando i migliori elementi dell'originale al fine di ricamarli su meccaniche di gioco moderne. Detto ciò, non è ancora chiaro quale sia effettivamente il legame fra i due titoli: i portavoce della compagnia ci hanno tenuto a sottolineare che si tratta di un'avventura che non necessita di alcun genere di conoscenza pregressa, e il cambiamento nel titolo del gioco è strettamente legato alla volontà di presentare un'esperienza destinata a ogni genere di giocatore.

La seconda, invece, è incarnata dal sistema di traversate , strettamente legato al jetpack e alla tuta alare che gestiscono la maggior parte dei movimenti di Cutter Slade. Questi strumenti consentono al protagonista di muoversi per lo scenario con una velocità straordinaria e pochissimi limiti, solcando le superfici dei laghi e sfrecciando in mezzo ai passi montani. Oltre ai punti d'interesse più ingombranti, come gli avamposti invasi di robot, capita di incappare anche in qualche attività collaterale, tra sezioni di parkour e piccoli percorsi da completare, sfruttando l'equipaggiamento aereo del protagonista al fine di raggiungere antichi altari dimenticati.

Lo scopo dello studio è quello di realizzare un'esperienza nella quale ogni attività è connessa con tutte le altre: a detta degli sviluppatori, aiutare i cittadini modifica in modo irreversibile la struttura di Adelpha attraverso un ricco tessuto di interdipendenze. A questo scopo, esiste una speciale mappa interattiva che mostra le varie connessioni fra missioni, bersagli da abbattere, insediamenti da liberare, obiettivi speciali e persino interazioni con la fauna, segnalando chiaramente le condizioni necessarie per raggiungere un certo livello di progressione. L'esempio concreto che ci è stato mostrato riguardava l'uovo di una creatura aliena: rispettando una serie di requisiti, l'uovo continua a crescere fino ad arrivare a schiudersi, e l'essere che ne fuoriesce può essere a sua volta allevato e trasformarsi in un potente alleato; i "poteri" a disposizione del protagonista , infatti, non sono altro che i risultati dell'aiuto che ha fornito ai villaggi e agli abitanti del pianeta.

Il sistema di combattimento di Outcast: A New Beginning ricalca la classica struttura dello sparatutto in terza persona, ed è fortemente radicato nella personalizzazione dell'equipaggiamento. Gli sviluppatori hanno posto l'accento sulla varietà e la modularità dell'arsenale, che è pensato per piegarsi a ogni esigenza del giocatore: ciascuna arma è dotata di decine fra moduli e modifiche che si possono cambiare e potenziare a piacere. L'offerta è corredata dalla presenza di uno scudo energetico, al quale si aggiunge la possibilità di sfruttare i succitati "poteri" ottenuti aiutando i villaggi, che si traducono in munizioni strettamente legate alla fauna di Adelpha; ci sono sciami di insetti pronti a divorare gli avversari organici, stormi di pterodattili volenterosi di bombardare dall'alto le torrette automatiche, persino nubi di spore capaci di generare un campo antigravitazionale.

Sarà una rivincita?

Resta da capire se Adelpha riuscirà a superare la prova del tempo

A chiudere il cerchio della presentazione ci hanno pensato le interazioni con gli abitanti di Adelpha, ancorate a un sistema di dialoghi a scelta multipla che richiamano molto da vicino la struttura di quelli incontrati in Mass Effect, non fosse per il fatto che per poter conversare con gli indigeni è prima necessario imparare il linguaggio extraterrestre. L'opera, in linea generale, mira a incarnare lo spirito della classica avventura sci-fi anni '80 - pescando dozzine di ispirazioni dal cinema e dai fumetti - per poi incorniciarle in un'atmosfera sospesa a metà strada fra Stargate e l'umorismo di Indiana Jones, una coppia di esempi ingombranti chiamata in causa proprio dagli sviluppatori.

Insomma, Outcast: A New Beginning è il frutto della volontà di riportare in vita un cult del passato al fine di imbrigliarlo nella formula moderna dell'action adventure in terza persona, per una durata di circa 35 ore. Il progetto, basato su una versione pesantemente modificata di Unreal Engine 4, si trova ancora in fase di sviluppo, pertanto non può ancora contare su una data di pubblicazione ufficiale. L'unica certezza risiede nella vicinanza di una versione beta, ed è possibile che a breve si dipani la nebbia che avvolge la finestra di lancio. Riuscirà Cutter Slade, a ventiquattro anni di distanza dall'istante dell'esordio, a trascinare un pubblico tutto nuovo sulle sponde di Adelpha? A oggi è impossibile anche solo formulare ipotesi di sorta, ma è sempre un piacere assistere a revival di questo genere.