Titan Quest 2, arriva il sequel di uno storico aRPG

Oggi, a quattro anni di distanza dal rilascio dell'ultimo DLC, Titan Quest 2 è apparso a sorpresa sui palchi del THQ Nordic Showcase, alzando il sipario su un nuovo capitolo che sembra per una volta incarnare la vera essenza delle promesse di Embracer Group: la volontà di ridare spolvero a grandi marchi del passato che per un motivo o per l'altro sono scomparsi dai radar. In occasione dell'evento abbiamo assistito alla prima presentazione a porte chiuse dell'opera: ecco tutto quello che abbiamo scoperto in anteprima su Titan Quest 2.

Siamo nel 2000. Brian Sullivan, reduce dallo sviluppo del primo Age of Empires, non riesce a togliersi dalla testa l'idea di realizzare un altro videogioco ambientato nell'antica Grecia, volenteroso liberarsi dalle catene della storia per poter abbracciare finalmente anche l'elemento della mitologia. A muovere i fili del destino ci pensa l'incontro con Paul Chieffo, la spalla con cui decide di fondare Iron Lore Entertainment: dopo quattro anni di lavori di concetto, praticamente dozzine di brainstorming sulla lavagna, nel 2004 il pitch del progetto viene approvato da THQ, ed è solo allora che inizia a prendere forma lo scheletro di Titan Quest .

L'originale Titan Quest portò un'inaspettata variazione sul tema aRPG : fra le prime opere tridimensionali del genere, abbracciò l'ambientazione dell'epoca pre-romana per distanziarsi da caverne e cimiteri, mettendo invece in scena panorami mediterranei e templi dorati posti in cima a colline verdeggianti. A fare la differenza fu tuttavia il sistema basato sulle cosiddette "Masteries", una serie di maestrie che portavano il giocatore a mescolare diverse classi con il fine di generarne di nuove, gettando le basi per un sistema di combattimento che avrebbe portato il protagonista - creato dal giocatore - a farsi largo in mezzo a titani e divinità, esplorando un mondo estremamente carico di storie, di "lore" e di personaggi non giocanti del calibro del leggendario Leonida.

Il secondo pilastro della produzione risiede nell'espansione del maggiore tratto distintivo dell'originale, ovvero la possibilità di combinare diverse Maestrie al fine di realizzare classi uniche e lasciare totale libertà al giocatore in fase di personalizzazione del personaggio. Ovviamente si tratta di una caratteristica che si è evoluta molto nel corso degli anni, pertanto è stata riservata grande attenzione all'emersione di sinergie particolari capaci di fare una profonda differenza sul piano della creazione delle build. A guidare le scelte nel sistema di loot è stata invece la volontà di rendere impattante l'ottenimento di ogni singolo oggetto, lasciando da parte il semplice confronto delle statistiche per aprire invece a un complesso sistema di crafting: oltre a poter potenziare ciascuna arma, tale sistema consente di creare varianti uniche dell'equipaggiamento; in poche parole, il concetto fondamentale è che "anche la lancia più debole potrebbe trasformarsi in un oggetto leggendario".

In fase di realizzazione, gli sviluppatori si sono domandati a lungo quali meccaniche avrebbero potuto limare e quale fosse la vera essenza di Titan Quest, giungendo alla conclusione di lasciare immutata la formula dell' action RPG con visuale dall'alto, per stringere invece l'obiettivo su un sistema di combattimento più tecnico e significativo rispetto ad altri esponenti del genere. L'idea di base è quella di realizzare un'esperienza che sia meno orientata al bombardamento dei nemici in maniera quasi casuale per ancorarla invece a scelte di natura più tattica, senza tuttavia sacrificare l'anima del genere aRPG e soprattutto la grande velocità che lo caratterizza.

Tanto da dimostrare

Resta molto difficile valutare la formula aRPG senza prima vederla in movimento

L'ultima notizia risiede nella possibilità di affrontare l'avventura in giocatore singolo oppure in multiplayer insieme a un gruppo di amici, nel pieno rispetto della tradizione aRPG; ciò, d'altra parte, apre allo spettro del Game as a Service, ma non abbiamo ancora elementi a sufficienza per comprendere a fondo la reale architettura dell'esperienza. Inoltre Titan Quest traeva molto dall'appendice RPG orientata alla narrazione, mettendo in scena un vasto mondo pregno di interazioni, di missioni secondarie e di attività mediamente più profonde rispetto a quelle incontrate in altri esponenti del genere, segmenti dei quali non si è ancora fatta menzione.

Al momento Titan Quest 2 si trova nel pieno della fase di sviluppo e, fatta eccezione per il commento a una serie di immagini, non abbiamo ancora potuto osservare nulla del gameplay in movimento. Nel corso dei prossimi mesi inizieranno a emergere le prime sequenze, e sarà solo allora che si potrà comprendere se e come la deviazione tattica e riflessiva porterà conseguenze sulla ricetta originale. In ogni caso, la promessa di Embracer Group di riportare in vita IP dimenticate si sta facendo con ogni annuncio più concreta, e la speranza è che il livello di qualità di tali progetti sia in grado di rendere onore alla pesante eredità che portano sulle spalle.