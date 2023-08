TMNT: The Last Ronin annunciato con un trailer al THQ Nordic Showcase

TMNT: The Last Ronin è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S con un trailer durante il THQ Nordic Showcase, forse la presentazione di maggior effetto di tutto l'evento, con un notevole effetto sui tanti fan delle Tartarughe Ninja e non solo.

Il gioco è tratto dall'omonima serie a fumetti che ha modernizzato le Ninja Turtles con una serie alquanto oscura ma comunque in linea con lo spirito originale.

Ambientato in una New York distrutta da anni di battaglie, The Last Ronin racconta le gesta di una Tartaruga solitaria intenzionata a fare da giustiziere.

Il protagonista è in cerca di vendetta e redenzione per la famiglia perduta, in una revisione generale della storia delle Tartarughe Ninja che rappresenta una sorta di parallelo del Cavaliere Oscuro in ambito TMNT. Il fumetto originale è ad opera di Kevin Eastman e Peter Laird creatori della serie, che hanno voluto rilanciare lo storico brand con uno stile un po' più maturo e violento.