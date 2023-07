Gothic Remake: tutto quello che sappiamo del celebre gioco di ruolo

Del Gothic originale è stato detto davvero di tutto. Uscito nel 2001 grazie al complesso e travagliato lavoro di una Piranha Bytes a quel tempo praticamente in fasce, viene ancora oggi ricordato da moltissimi giocatori attempati come uno dei giochi di ruolo più rivoluzionari dell'epoca. Un vero e proprio titolo seminale che rimase a lungo un fulgido esempio di innovazione per l'intero genere. In realtà, come spesso accade in questi casi, è in buona parte la nostalgia a creare collegamenti laddove in realtà erano labili o del tutto inesistenti, o comunque a indorare una pillola il cui vero sapore il tempo, ci ha fatto dimenticare.

Scavando meglio nei ricordi alterati, è infatti facile rendersi conto che Gothic, tra i suoi punti di forza, nascondeva anche importanti limitazioni frutto dell'inesperienza del team e della consistente difficoltà nel dover concludere e lanciare sul mercato in tempi ragionevoli un progetto decisamente al di sopra della portata della piccola software house tedesca. Non a caso il titolo faticò moltissimo a risultare appetibile al pubblico internazionale, complice una malsana gestione della localizzazione e della distribuzione al di fuori dei territori limitrofi alla Germania.

Chi trovava la forza e la perseveranza di immergersi nell'immaginario creato da Piranha Bytes ne uscì letteralmente stregato. Certo, i buchi di trama (delle vere e proprie voragini a dirla tutta), il combattimento approssimativo, le scelte artistiche poco originali, ce li ricordiamo tutti, ma ogni cosa finiva inesorabilmente in secondo piano davanti ad un mondo di gioco così vivo e credibile, ad un'interazione con i personaggi non giocanti che non ha avuto eguali persino nei decenni successivi, ad un senso di libertà che ti portava a fare qualsiasi altra cosa che non fosse seguire le missioni create dagli sviluppatori.

E dopo più di 20 anni scanditi da cambi di proprietà e publishing, quel franchise è pronto a tornare con l'immancabile operazione remake che però non si avvale del team originale, team ben lieto di passare la palla a qualcun altro per concentrarsi su sequel e nuove IP, ma di una nuova software house messa in piedi proprio per lavorare a tempo pieno all'opera di svecchiamento e aggiornamento della proprietà intellettuale: Alkimia Interactive.

Grazie al remake, il mondo di gioco verrà esteso di circa il 10-15% rispetto alle dimensioni originali

Ad essere sinceri non sono moltissime le informazioni trapelate ad oggi su questo promettente remake. C'è stata una lontana presentazione alla Gamescom del 2022 che era più una dichiarazione d'intenti sottoforma di showcase delle tecnologie utilizzate, un breve teaser giocabile per dare un'idea della direzione dello sviluppo, tra l'altro rapidamente ripudiato dallo stesso team a causa di un feedback non lusinghiero da parte dei giocatori, qualche manciata di informazioni e immagini e una sorta di podcast video di approfondimento a cadenza non regolare.

Partendo proprio da questa manciata di fonti, abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo del remake di Gothic, con la speranza di farvi arrivare più preparati quando nei prossimi mesi si tornerà a parlare di Gothic. O magari quando avremo addirittura modo di vederlo e giocarlo.