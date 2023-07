Slender: The Arrival, un aggiornamento ricreerà completamente la grafica in Unreal Engine 5.2

Blue Isle Studios ha annunciato un aggiornamento per Slender: The Arrival in occasione del suo decimo anniversario. L'update proporrà un completo rifacimento grafico in Unreal Engine 5.2 e sarà disponibile a partire dal ottobre 2023. Potete vedere un trailer dedicato qui sotto.

Ecco inoltre la dichiarazione di Blue Isle Studios: "Sono passati dieci... lunghi... anni... Ma il nostro stalker notturno preferito è tornato. In questo nuovo aggiornamento di Slender: The Arrival ogni ombra, ogni materiale, ogni modello e ogni incontro da brivido con il misterioso Slender Man sarà reso con un dettaglio sbalorditivo. Questo nuovo aggiornamento non solo migliora la grafica, ma eleva anche l'esperienza di gioco complessiva".