PS5 e Marvel's Spider-Man 2, rivelato il prezzo della console in edizione limitata

Annunciato alcuni giorni fa, il bundle con PS5 e Marvel's Spider-Man 2 includerà la console e un controller DualSense con design personalizzato, nonché un codice digitale per scaricare il gioco al day one.

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato il prezzo della PS5 in edizione limitata griffata Marvel's Spider-Man 2 con un giorno d'anticipo rispetto all'apertura ufficiale dei preorder, fissata a domani 28 luglio.

Da un grande potere deriva un grande bundle

PS5 Limited Edition Marvel's Spider-Man 2

Come detto, i preorder per la limited edition di PS5 griffata Marvel's Spider-Man 2 si apriranno ufficialmente domani, 28 luglio, e la console sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 1 settembre, dunque con un certo anticipo rispetto al lancio del gioco.

In uscita il 20 ottobre, Marvel's Spider-Man 2 punterà a espandere l'universo videoludico del personaggio dopo Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, introducendo figure come Venom e Kraven, ma non solo.