Ratchet & Clank: Rift Apart, ray tracing su PC: video mostra le differenze con e senza

Ratchet & Clank: Rift Apart per PC utilizza il ray tracing in una maniera più completa rispetto alla versione PS5, ma quali sono le differenze laddove si attivi o meno l'effetto? La risposta arriva con il nuovo video realizzato da ElAnalistaDeBits.

Dopo il confronto fra Ratchet & Clank: Rift Apart per PC e PS5, lo youtuber è sceso nel dettaglio della spettacolare ma impegnativa tecnologia che il titolo di Insomniac Games al momento supporta solo su schede NVIDIA RTX.

Come già riportato, su PlayStation 5 il ray tracing era limitato ai riflessi, mentre su PC viene applicato anche a ombre e occlusione ambientale. Ebbene, nel primo caso l'incidenza è molto evidente, mentre nel secondo caso si fatica a trovare qualche differenza.

Il ray tracing sui riflessi è senza dubbio quello più importante, capace di trasformare letteralmente l'aspetto del gioco laddove lo si attivi o meno, vista la grande quantità di superfici lucide presenti all'interno degli scenari.

Su PC è possibile regolarlo su due preset e decidere il numero di oggetti riflessi, come accadeva anche in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.