Ratchet & Clank: Rift Apart su PC non avrà ray tracing al lancio su GPU AMD

In base a quanto riferito dal team, sembra che siano stati rilevati "crash dell'applicazione o timeout dei driver" nell'utilizzo di Ratchet & Clank: Rift Apart con ray tracing attivato su schede video AMD, cosa che ha spinto gli sviluppatori a escludere l'opzione su tali configurazioni, almeno al lancio.

Il team Nixxes Software, gli specialisti in porting su PC all'interno dei PlayStation Studios, hanno rilevato alcuni problemi legati all'uso di GPU AMD per quanto riguarda l'applicazione del ray tracing in Ratchet & Clank: Rift Apart, piuttosto stranamente se si considera che l'APU alla base di PS5 è proprio targata AMD.

Ratchet & Clank: Rift Apart non avrà il ray tracing su PC al lancio per quanto riguarda le configurazioni con GPU AMD , a quanto pare a causa di problemi di stabilità rilevati dagli sviluppatori, che rimandano l'applicazione della tecnologia grafica a un periodo successivo.

Ratchet & Clank Rift Apart e i problemi con GPU AMD

In particolare, il problema potrebbe essere collegato all'uso del ray tracing in corrispondenza con la tecnologia Dynamic Resolution Scaling abilitata su GPU che prevedono tali soluzioni, come la Radeon RX 7900 XTX. In ogni caso, sembra che AMD stia collaborando attivamente con Nixxes per cercare di risolvere il problema quanto prima.

Nessun problema invece per quanto riguarda il fronte NVIDIA: Ratchet & Clank Rift Apart sfrutterà regolarmente il ray tracing sulle schede video della compagnia in questione, anche in corrispondenza dell'utilizzo di DLSS 3. Come abbiamo visto, il gioco sfrutta anche DirectStorage 1.2 con decompressione via GPU.

Smontando ulteriormente la teoria dell'SSD indispensabile, nelle ore scorse è emerso anche che Ratchet & Clank: Rift Apart è verificato per Steam Deck.