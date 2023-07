Ratchet & Clank: Rift Apart su PC supporta DirectStorage 1.2 per aumentare le prestazioni

La versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart supporta la tecnologia DirectStorage 1.2 per la decompressione degli asset tramite GPU: una soluzione che consentirà di aumentare le prestazioni del gioco, gravando meno sia sul processore che sul disco.

Come saprete, infatti, i requisiti di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC rivelano che si può giocare anche con un normale hard disk, sebbene solo a una risoluzione di 720p, con la qualità impostata al minimo e un frame rate target di 30 fps.

"DirectStorage garantisce dei caricamenti rapidi, mentre la decompressione via GPU viene utilizzata per poter effettuare lo streaming degli asset grafici di alta qualità in background, mentre si gioca", ha spiegato Richard van der Laan, senior lead programmer di Ratchet & Clank: Rift Apart.

"Tradizionalmente questo tipo di decompressione viene svolto dalla CPU, ma in alcuni casi c'è un vantaggio nel trasferire l'operazione alla GPU per via della maggiore banda passante dedicata allo streaming degli asset dal disco alla scheda video."