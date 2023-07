Naraka: Bladepoint free-to-play, trailer festeggia il passaggio al nuovo modello

Cosa succederà ai vecchi giocatori?

I vecchi giocatori avranno dei bonus

Quindi chi ha pagato il gioco, puoi usare l'Oro per aggiornarlo alle versioni Standard, Deluxe o Ultimate. I costi di ciascuna versione sono rispettivamente di 980, 1680 e 2480 Oro.

A partire dal 14 luglio fino al 9 agosto alle 20:00, gli utenti potranno usufruire di uno sconto del 40% per aggiornare il gioco.

L'aggiornamento alla versione Standard o superiore garantirà i seguenti privilegi:

Sblocco della Modalità Classificata al livello 20.

Sblocco della Chat Pubblica al livello 5.

Scambio illimitato di Monete Eroe.

Creazione di Stanze Personalizzate.

Vediamo anche le ricompense dei nuovi giocatori che aggiorneranno la loro edizione:

L'aggiornamento alla versione Standard garantisce la skin a edizione limitata delle Lame Gemelle Leggendarie [Lacerator] e 300 Monete Eroe.



L'aggiornamento alla versione Deluxe include le ricompense della versione Standard e anche la skin a edizione limitata della Lancia Leggendaria [White Viper] e 10 Tesori Immortali.



L'aggiornamento alla versione Ultimate include le ricompense delle versioni Standard e Deluxe, così come la skin a edizione limitata di Matari Estrema [Flawless Elegance] e l'accessorio a edizione limitata dell'Uncino di Arrampicata Leggendario [Aroma].

Queste invece sono le ricompense date ai veterani, ossia ai giocatori che hanno creato un personaggio di gioco prima del 14 luglio 2023. Le ricompense devono essere richieste entro il 14 ottobre 2023. Vediamole: abbigliamento Viper Ning [Crepuscular Soulbloom], l'Avatar Speciale [Companionship], [Companionship Choice Gift]*10 e il Rimborso in Oro (1.960 Oro per la versione Standard; 3.360 Oro per la versione Deluxe; 4.960 Oro per la versione Ultimate).