Ratchet & Clank: Rift Apart è verificato per Steam Deck, anche senza SSD

Oltre ad essere una notizia sicuramente positiva per tutti i possessori di Steam Deck, è un'ulteriore conferma che un SSD alla fine non è poi così essenziale per far girare il gioco, a differenza di quanto aveva lasciato intendere lo studio nel 2020 affermando che "non sarebbe stato possibile senza l'SSD di PS5".

Con un post su Twitter / X, Insomniac Games ha annunciato che Ratchet & Clank: Rift Apart è ufficialmente un gioco verificato per Steam Deck , ovvero girerà senza particolari problemi sulla console - PC portatile di casa Valve anche sfruttando le schede microSD .

Ratchet & Clank: Rift Apart su Steam Deck anche con le microSD

Come sappiamo esistono tre varianti di Steam Deck, con le due più costose che includono un SSD NVMe da 256GB e 512GB. La variante più economica invece dispone di una memoria eMMC da 64 GB.

Dato che Ratchet & Clank: Rift Apart richiede 75GB di spazio di installazione, coloro in possesso di questo modello per forza di cose dovranno munirsi e installare il gioco su una scheda microSD, che di fatto è più lenta di un qualunque SSD.

Anche i requisiti della versione PC affermano che è possibile giocare all'ultima fatica di Insomniac Games semplicemente con un vetusto HDD, per quanto l'uso di un SSD venga in ogni caso consigliato. Insomma, l'SSD di PS5, per quanto sicuramente molto prestante, si sta rivelando una salsa segreta decisamente meno speciale e unica di quanto lasciato intendere dal marketing di Sony.

Vi ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile da oggi su PC via Steam ed Epic Games Store.