Tower of Fantasy su PS5 e PS4: un trailer di lancio in largo anticipo

Hotta Studio e Perfect World hanno pubblicato un trailer di lancio di Tower of Fantasy per PS5 e PS4, a dire il vero in largo anticipo rispetto alla data d'uscita prevista per il gioco sulle piattaforme Sony, che resta fissata per l'8 agosto 2023.

Dopo il lancio in formato mobile e PC, l'action RPG ha già raccolto ampi consensi e si è affermato come un titolo particolarmente popolare, arrivando anche a superare Genshin Impact e Call of Duty come gioco più visto su Twitch, sebbene si parli ancora di un periodo piuttosto vicino al lancio originale, in seguito al quale ha subito un certo calo.

Probabilmente, l'arrivo su piattaforme PlayStation donerà nuova linfa a questo titolo.