Armored Core 6 ha ereditato i combattimenti aggressivi di Sekiro, dice FromSoftware

Stando alle parole del game director Masaru Yamamura, Armored Core 6: Fires of Rubicon ha ereditato l'impostazione aggressiva dei combattimenti vista in Sekiro: Shadow Die Twice, di cui tra l'altro ne è stato il main combat designer.

Armored Core 6 arriverà nei negozi dopo oltre 11 anni dal precedente capitolo. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata e FromSoftware ha riscosso grande successo con la trilogia di Dark Souls, Elden Ring e Sekiro: Shadow Die Twice, che a quanto pare hanno influenzato anche il nuovo gioco dello studio.

"Ci sono alcuni aspetti con cui si possono fare paragoni indiretti, non solo con Sekiro ma anche con i titoli precedenti, sono questi elementi di andare in battaglia e dover osservare i nemici, osservare i loro schemi e rispondere di conseguenza", ha detto Yamamura in un'intervista con GameSpot.

"Usare l'ingegno per superare queste situazioni difficili. In particolare, un elemento che deriva indirettamente da Sekiro è questa impostazione di combattimento più dinamica e aggressiva. È un aspetto che abbiamo voluto incorporare anche in Armored Core questa volta".