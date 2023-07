Capcom ha acquisito Swordcanes, team che ha lavorato anche a FF16, Hi-Fi Rush e Street Fighter 6

Capcom ha acquisito il team Swordcanes, uno studio specializzato nella produzione di animazioni, modellazione 3D e computer grafica che ha lavorato anche a diversi giochi famosi in precedenza, tra i quali Final Fantasy 16 e Hi-Fi Rush, ma anche varie produzioni della stessa Capcom come Monster Hunter e Street Fighter 6.

Il curriculum di Swordcanes si concentra soprattutto sull'elaborazione di grafica in 2D e 3D, costruzione di modelli tridimensionali per personaggi, ambientazioni 3D e animazione 3D e 2D, oltre alla composizione di video in computer grafica. Si tratta insomma di un team di supporto molto preparato, che ha lavorato a diversi progetti importanti.

"I punti di forza di Swordcanes risiedono nella produzione di grafica in 3D per lo sviluppo di videogiochi e lo studio ha portato avanti anche importanti lavori per Capcom in passato", ha riferito il publisher. "Pertanto, Capcom ha deciso di rendere lo studio una sua sussidiaria completamente controllata, per incrementare le capacità di sviluppo e tecnologiche".