Samsung Galaxy Z Fold5: prezzo, data di uscita e scheda tecnica del nuovo smartphone compatto

Per quanto riguarda lo schermo principale , il più ampio della serie Galaxy, la luminosità di picco è incrementata di oltre il 30%, fino a raggiungere 1750 nit. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy promette inoltre una minore latenza e nessun calo prestazionale.

Per quanto riguarda la Barra delle applicazioni , permette agli utenti di avere fino a quattro applicazioni sempre aperte in background. Con trascina e rilascia a due mani è possibile essere più produttivi nello spostamento di contenuti tra diverse app: dovete ad esempio tenere premuta un'immagina della Galleria con un dito e con l'altro aprire l'app Samsung Notes per trascinare e rilasciare l'immagine.

Galaxy Z Fold5 è ancora più sottile e leggero rispetto ai precedenti modelli, ma propone una batteria di durata maggiore e propone le prestazioni migliori della serie Galaxy Z. Proporrà una vasta gamma di funzionalità come la barra delle applicazioni, il trascina e rilascia e una esperienza di scrittura di qualità superiore tramite la S Pen Fold Edition, che sarà più sottile, quasi quanto la normale custodia del modello Fold.

Samsung ha presentato Galaxy Z Fold5 , il suo nuovo smartphone compatto senza compromessi. Galaxy Z Fold5 sarà disponibile in preordine a partire dal 26 luglio, con disponibilità generale a partire dall' 11 agosto . Ecco i prezzi delle configurazioni di Galaxy Z Fold5:

"Con i suoi dispositivi pieghevoli Samsung sta rivoluzionando l'industria mobile dettando gli standard e migliorando continuamente le esperienze dei propri utenti", afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics . "Ogni giorno sempre più persone scelgono i nostri device pieghevoli perché sono gli unici in grado di offrire l'esperienza che gli utenti desiderano. Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 testimoniano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso una tecnologia sempre più innovativa".

Un coltellino multiuso

Il Galaxy Z Fold5 è senza dubbio il prodotto più difficile da inquadrare, ma anche quello più impressionante presentato da Samsung. Fa tutto bene e può essere praticamente tutto: da chiuso è un normale -non fosse per lo spessore- telefono di fascia alta, con un processore di livello, 12GB di RAM e una buona batteria ad alimentarlo. Una volta aperto diventa quasi un tablet col quale lavorare in mobilità, fruire media di vario tipo, prendere appunti o disegnare.

Grazie alla sua forma può essere usato per fare selfie, registrare video o vedere film in tutta sicurezza appoggiandolo su di una superficie piana, con la sua potenza può gestire tutti i videogiochi più moderni e il suo schermo può essere usato per vedere perfettamente video, Twitch o produrre contenuti multimediali.

Se il Flip tende a scomparire in tasca, il Fold è un device decisamente più ingombrante, meno semplice da portare in spiaggia o in viaggio, a meno che questo sia di lavoro.

Ed è proprio ai professionisti che questo telefono sembra rivolgersi, ovvero a coloro che hanno bisogno di potenza, flessibilità e adattabilità in ogni occasione. Oltre che di un vestito o di una borsa nella quale riporre il telefono.

Una sorta di coltellino multiuso, utile in qualunque occasione, anche in quelle di svago.