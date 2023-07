Samsung Galaxy Z Flip5: prezzo, data di uscita e dettagli del nuovo smartphone pieghevole

Samsung ha annunciato il Galaxy Z Flip5, il nuovo smarpthone progettato per offrire un'esperienza pieghevole unica, un design compatto e prestazioni senza compromessi. Ecco i prezzi per il mercato italiano:

256 GB - prezzo consigliato di 1.249 euro

- prezzo consigliato di 1.249 euro 512 GB - prezzo consigliato di 1.369 euro

Rispetto alla precedente generazione parliamo di un incremento rispettivamente di 50 per il taglio da 256 GB e 40 euro per quello da 512 GB. Samsung Galaxy Flip5 arriverà nei negozi nelle colorazioni Mint, Graphite, Cream e Lavender, con ulteriori colori disponibili su samsung.com. I preordini sono disponibili già da oggi con il lancio previsto per l'11 agosto 2023.

Dai dati condivisi dall'azienda coreana, il nuovo Z Flip5 è più sottile e leggero del precedente modello, al contempo offrendo uno schermo più ampio, prestazioni maggiori e una batteria di lunga durata.

La nuova Flex Window, ora 3,78 volte più ampia di quella della generazione precedente, offre numerose nuove funzionalità e opzioni di personalizzazione, e può anche essere utilizzata per scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore.

Lo schermo principale del Samsung Galaxy Z Flip da 7,6 pollici, dimensioni che offrono una visione ampia perfetta per godersi film e serie TV, sia in modalità orizzontale, sia verticale e di svolgere più attività in mobilità. Inoltre, la nuova generazione presenta un picco di luminosità incrementata di oltre il 30%, fino a raggiungere 1750 nit, garantendo così una perfetta esperienza di visione all'aperto anche in caso di luce solare intensa.

Samsung Galaxy Z Flip5 monta il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy, che offre elevate prestazioni anche in ambito gaming, con opzioni multi-giochi e gaming dinamico abilitate dall'IA. Se passate molto tempo con lo smartphone in mano, inoltre, sarete felici di sapere che il dispositivo monta un nuovo sistema di raffreddamento avanzato in grado di dissipare il calore in maniera più efficiente, rendendo più piacevoli le lunghe sessioni di gioco e riducendo al contempo latenza e cali delle prestazioni.