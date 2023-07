Samsung Galaxy Tab S9 e Galaxy Watch6: prezzo, data di uscita e dettagli

Inoltre, acquistando Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dal 26 luglio al 10 agosto 2023 sarà possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim.

I modelli della serie Galaxy Tab S9 possono essere prenotati a partire da oggi, 26 luglio, in un numero limitato di mercati. Saranno disponibili nei punti vendita dall'11 agosto, nelle colorazioni Graphite e Beige e nelle seguenti configurazioni:

Tante le caratteristiche di rilievo: dal formato 16:10 con supporto per l'HDR10+ all'ottimizzazione del tono per singola scena, dalla frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz alla modalità Protezione Occhi per ridurre l'affativcamento e l'emissione di luce blu, passando per il sistema audio AKG con suono immersivo Dolby Atmos, l'ottimizzazione per il gaming e la già citata S Pen.

"Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi come Galaxy Tab S9", ha dichiarato TM Roh, presidente di Samsung Electronics. "Questo tablet, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria , offrendo le esperienze più amate dagli utenti dei tablet con un design premium completo."

Disponibile in tre diversi modelli, Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra sono equipaggiati con un display Dynamic AMOLED 2X fino a 14,6 pollici dalla qualità straordinaria e da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il tablet include inoltre la S Pen per dare pieno sfogo alla propria creatività.

Samsung Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono i nuovi smartwatch progettati per fare in modo che gli utenti possano acquisire abitudini più sane, migliorando di conseguenza la propria salute, ma senza rinunciare a design e prestazioni, con anche tante opzioni disponibili per la personalizzazione.

"Con i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic teniamo fede al nostro impegno volto a rendere accessibili a un sempre maggior numero di persone gli evoluti strumenti per il monitoraggio della salute, rendendoli facilmente disponibili direttamente sul polso dell'utente", ha dichiarato TM Roh, presidente di Samsung Electronics.

"Dal coaching del sonno passando per i consigli sul fitness e al monitoraggio dei dati nutrizionali, Samsung offre all'utente nuove pratiche modalità per essere più consapevole e proattivo nel proprio percorso di salute e benessere, accompagnandolo in ogni momento della giornata."

Una delle funzioni di Galaxy Watch6 consente di migliorare il sonno, andando a elaborare modelli di riposo individuale, migliorando le abitudini personali e creando un ambiente favorevole al sonno che implica anche le regolazioni degli eventuali dispositivi collegati allo smartwatch.

Per quanto riguarda il fitness, l'obiettivo è mantenere alta la motivazione attraverso misurazioni fondamentali come il metabolismo basale, la percentuale di tessuto muscolare, acqua e grasso corporeo, andando quindi a definire degli obiettivi specifici per l'individuo in collaborazione con Whisk.

Ulteruiori funzionalità passano dalla misurazione della frequenza cardiaca, con diversi livelli di intensità per esercizio, al monitoraggio della pressione sanguigna e all'elettrocardiogramma con tanto di notifica di ritmo irregolare per individuare prontamente eventuali episodi di fibrillazione atriale. È inoltre presente un sistema di rilevazione delle cadute con chiamata d'emergenza.

Sul piano del design, Galaxy Watch6 può contare su di un display più grande del 20%, con risoluzione e luminosità aumentati, funzionalità Always-On, una cornice più sottile del 30% e una ghiera più sottile del 15%, nonché nuovi quadranti di tendenza, interattivi e informativi, che sfruttano al meglio il nuovo schermo. Le personalizzazioni arrivano a produrre oltre settecento combinazioni.

Il formato da 44 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Silver, mentre la variante da 40 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Gold. Galaxy Watch6 Classic è invece dotato della ghiera girevole preferita dai fan ed è disponibile nelle colorazioni Black e Silver, nei formati da 43 mm e 47 mm.

Disponibili per la prenotazione a partire da oggi, 26 luglio, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic potranno essere acquistati nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Watch6 Classic



nella versione Bluetooth 43 mm ad un prezzo consigliato di 419€

nella versione LTE 43 mm ad un prezzo consigliato di 469€

nella versione Bluetooth 47 mm ad un prezzo consigliato di 449€

nella versione LTE 47 mm ad un prezzo consigliato di 499€

Galaxy Watch6



nella versione Bluetooth 40 mm ad un prezzo consigliato di 319€

nella versione LTE 40 mm ad un prezzo consigliato di 369€

nella versione Bluetooth 44 mm ad un prezzo consigliato di 349€

nella versione LTE 44 mm ad un prezzo consigliato di 399€

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic saranno disponibili in preordine in Italia con una promozione speciale valida a partire da oggi 26 luglio. Coloro che acquisteranno un Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic entro il 10 agosto, potranno ricevere in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Sarà sufficiente registrarsi sul sito Samsung Members.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Watch6

Materiale: cassa in Armor Aluminum con cinturino Sport Band

Versioni e colori: 44 mm Graphite e Silver, 40 mm Graphite e Gold

Dimensioni e peso: 42,8 x 44,4 x 9 millimetri, 33,3 grammi; 38,8 x 40,4 x 9 millimetri, 28,7 grammi

Display: Sapphire Crystal, 1,5 pollici (44 mm) Super AMOLED a colori 480 x 480 pixel Always-On; 1,3 pollici (40 mm) Super AMOLED a colori 432 x 432 pixel Always-On

Processore: Exynos W930 Dual Core da 1,4 GHz

Memoria: 2 GB + 16 GB

Batteria: 425 mAh (44 mm), 300 mAh (40 mm), fino a 40 ore con display Always-On disattivato, fino a 30 ore con display Always-On attivato

Ricarica: rapida, wireless WPC

Sistema operativo: Wear OS 4 Powered by Samsung

Interfaccia: One UI 5 Watch

Sensori: Sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + tracciato elettrocardiaco + analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità

Connettività: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 + 5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

Resistenza: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H

Compatibilità: Android 10 o superiore, con memoria superiore a 1,5 GB

