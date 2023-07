Armored Core 6: dettagli sulla personalizzazione dei mech da PlayStation

Tramite un articolo pubblicato sul PlayStation Blog statunitense sono arrivate nuove informazioni sulla personalizzazione dei mech di Armored Core 6: Fires of Rubicon, che come nei precedenti capitoli della serie action di FromSoftware avrà un ruolo fondamentale nelle dinamiche di gameplay.

Come spiegato nell'articolo, gli obiettivi delle missioni di Armored Core 6 "cambiano continuamente", il che significa che i giocatori dovranno adattare il proprio mech di volta in volta. Sarà possibile modificare parti come arti, booster, armamentario (4 armi, una per braccio e due sulle spalle), classe di peso, nucleo e sistemi difensivi, con ognuno di questi elementi che chiaramente modifiche il modo in cui agisce in battaglia.

Ad esempio, le gambe robotiche "Schnieder" offrono elevata mobilità e di saltare più in alto rispetto ad altri pezzi, il che potrebbero rivelarsi ideali per fronteggiare Armored Core avversari rapidi, come quello visto nell'ultimo video gameplay del gioco. Al contrario, le gambe "Caterpillar" offrono mobilità limitata ma sono più resistenti e permettono di trasportare armamento più pesante e quindi potrebbero rivelarsi più utili per affrontare gruppi di nemici numerosi.

In ogni caso non ci sarà nessuna limitazione: sarà possibile scegliere il proprio setup liberamente, in base ai propri gusti ed esigenze. Inoltre, grazie a delle stazioni sparse nei livelli sarà possibile cambiare l'equipaggiamento dei mech anche nel mezzo delle missioni.

Chiaramente anche l'occhio vuole la sua parte e infatti i giocatori potranno anche personalizzare l'aspetto estetico dei mech, come la tinta, i materiali e il grado di usura dei componenti.