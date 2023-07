Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, data di uscita forse svelata da un rivenditore

Detto questo si tratta pur sempre di un'indiscrezione e vi suggeriamo di trattarla come tale, in attesa di notizie da parte del publisher giapponese.

Un nuovo picchiaduro di Naruto con un roster immenso

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo capitolo della celebre serie di giochi picchiaduro 3D basati sull'universo di Naruto realizzati da Cyberconnect2 e che celebrerà il ventesimo anniversario dell'opera di Masashi Kishimoto.

Oltre a riprendere diversi contenuti dei quattro capitoli dei precedenti e riproporre le meccaniche di gameplay che hanno reso famosa e apprezzata la serie, il gioco vanterà diverse novità e promette di avere il più grande roster di sempre di qualsiasi gioco Ultimate Nija Storm. Tra le nuove aggiunte ci saranno anche i ninja leggendari Ashura e Indra Otsutsuki.

Il lancio è previsto nel corso del 2023 per PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, quindi come già detto in precedenza la data indicata da Elgiganten sembrerebbe credibile, ma è bene rimanere in attesa di conferme da parte di Bandai Namco.