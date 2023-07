Half-Life presente alla Gamescom 2023? L'app ufficiale fa scattare le teorie

L'app ufficiale della Gamescom 2023 ha annunciato la presenza di Valve all'evento, ma quello che ha fatto subito scatenare le teorie dei videogiocatori è il fatto che contenga anche un riferimento alla presenza di Half-Life all'interno della fiera, cosa che farebbe pensare a un annuncio sulla serie.

Ovviamente, la questione resta molto vaga e anche probabilmente fuorviante: Valve sarà presente alla Gamescom 2023 anche in virtù di compagnia che controlla Steam, dunque difficilmente porterà con sé novità e annunci su nuovi giochi da lanciare, anche perché è poco probabile che questi vengano eventualmente annunciati alla Gamescom.

La presenza del tag Half-Life potrebbe dunque essere un errore, o più probabilmente essere un semplice richiamo al curriculum di Valve, come elemento identificativo della compagnia da utilizzare in ambito social per attirare l'attenzione.