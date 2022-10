Half-Life: Alyx su PlayStation VR2 nel 2023? Lo conferma un sedicente leaker

Half-Life: Alyx approderà su PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, nel corso del 2023: lo conferma un sedicente leaker che sostiene di aver sentito la notizia data per certa dalle sue fonti.

Capace di trascinare le vendite dei visori VR con quasi un milione di pezzi in più, Half-Life: Alyx non sarà uno dei giochi di lancio di PSVR2, secondo questa fonte, ma Sony avrebbe ormai stretto un accordo con Valve per assicurarsi l'eccellente sparatutto.

"La nostra fonte ci ha fornito informazioni genuine e leak legittimi", si legge sul sito The Leak, che però aggiunge: "Tuttavia, visti i tanti rinvii e le cancellazioni ormai comuni nel mondo dei videogame, nulla è scritto nella pietra."

In realtà non è la prima volta che si parla di come il titolo Valve possa arrivare su PlayStation 5: già lo scorso gennaio un insider ha riferito che Half-Life: Alyx potrebbe arrivare su PlayStation VR2, ma non ci sono poi stati ulteriori sviluppi.

Inutile dire che questo rumor va preso con le pinze, in attesa di conferme o smentite da parte di Sony. Certo, poter giocare Alyx su PSVR2 non sarebbe affatto male...