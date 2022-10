Magic: The Gathering, carte di Final Fantasy e Assassin's Creed in arrivo nel 2024

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti Hasbro, Cinthya Williams, presidente di Wizards of the Coast, ha svelato che sono in arrivo delle nuove carte di Magic: The Gathering crossover a tema Final Fantasy e Assassin's Creed, con data di uscita prevista per il 2024.

La Williams purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli, confermando solamente che le carte a tema Assassin's Creed e Final Fantasy faranno parte della serie "Magic: The Gathering - Universes Beyond".

Cloud, il protagonista di Final Fantasy 7

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un sub-brand lanciato nel 2021 e che si affianca alla serie principale che include carte crossover ispirate a franchise famosi, tra cui The Walking Dead, Stranger Things, Arcane, Street Fighter, Fortnite e Il Signore degli Anelli, giusto per citarne alcuni. Parliamo dunque di una linea pensata per i collezionisti e i fan delle opere di riferimento, più che per i giocatori più competitivi.

Si tratta comunque di un'iniziativa interessante e che a quanto pare è stata svelata per festeggiare il 35° anniversario di Final Fantasy e il 15° di Assassin's Creed, che capitano entrambi nel 2022.