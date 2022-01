Half Life: Alyx potrebbe arrivare su PlayStation VR2, secondo un insider

Half Life: Alyx è uno dei più grandi giochi in VR, se non il migliore, dunque la possibilità di un suo arrivo su PlayStation VR2 rappresenterebbe davvero un'ottima notizia per tutti i futuri acquirenti del nuovo visore a realtà virtuale di Sony e secondo un insider la cosa potrebbe avverarsi.

Nick "Shpeshal Nick" Baker è l'insider in questione, il quale sostiene che Valve e Sony avrebbero stabilito degli accordi per portare Half-Life: Alyx su PlayStation VR2, sebbene non sappia dire quando questo potrebbe realizzarsi. Shpeshal Nick è un insider che interviene spesso con varie previsioni, che in alcuni casi si sono anche realizzate, anche se al momento il suo bilancio è ancora dubbio, dunque prendiamo la cosa come una semplice voce di corridoio senza alcuna conferma.

Rispondendo a Benji-Sales su Twitter, il quale immaginava un possibile accordo tra Sony e Valve per portare Half-Life: Alyx su PlayStation VR2, cosa che avrebbe aiutato a un'affermazione mainstream della tecnologia portando vantaggi e entrambe le compagnie, Nick ha riferito che "da quello che ho saputo, si sono accordate, ma non sono sicuro quando questo succederà".



Dunque ci sarebbe effettivamente un accordo tra Sony e Valve, secondo l'insider, che dovrebbe portare Half-Life: Alyx su PlayStation VR2. La cosa è decisamente dubbia, considerando che il titolo in questione è considerato una sorta di "esclusiva Valve", sviluppato per spingere il visore Valve Index ma d'altra parte è possibile giocarlo anche con altri visori, tuttavia resta comunque un'importante esclusiva Steam, cosa che rende difficile pensare a un suo passaggio su PS5. Inoltre, non si capisce bene come l'insider in questione possa aver ricevuto informazioni su un accordo basato su un visore che non era stato ancora nemmeno annunciato.

È anche vero, tuttavia, che Valve potrebbe valutare i vantaggi derivanti dalla maggiore diffusione del gioco attraverso un dispositivo che si propone di essere mainstream come PlayStation VR2, dunque la cosa potrebbe non essere assurda. D'altra parte, già in precedenza il team non aveva voluto escludere la possibilità di un arrivo di Alyx su PlayStation VR. Ricordiamo che PlayStation VR2 è stato annunciato ieri, con la presentazione anche di Horizon Call of the Mountain.