PlayStation VR2 potrebbe non essere retrocompatibile, per un insider

Nella giornata di ieri Sony ha svelato le specifiche tecniche ufficiali di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, ma rimangono ancora numerosi aspetti della periferica da chiarire. Uno di questi, ad esempio, è se sarà retrocompatibile con il catalogo di PlayStation VR. Sony al riguardo ha risposto praticamente con un "no comment", mentre le fonti dell'insider Nick Baker ritengono sia improbabile.

Stephen Totilo, giornalista di Axios, afferma su Twitter di aver chiesto a Sony se PlayStation VR2 sarà retrocompatibile con i giochi del precedente visore. In risposta un portavoce della compagnia ha risposto che al momento Sony non ha altro da annunciare riguardo al visore.

Commendando il post di Totilo, Nick Baker, co-fondatore di XboxEra e noto insider conosciuto anche con l'alias di "Shpeshal Nick", afferma che stando alle sue fonti PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile. Tuttavia si tratta di informazioni ottenute circa un anno fa e quindi, come suggerisce lo stesso insider, le cose da allora potrebbero essere cambiate e Sony potrebbe aver integrato in qualche modo la retrocompatibilità al suo nuovo visore per PS5 o potrebbe aggiungerla dopo il lancio tramite un aggiornamento.

"Mi è stato detto quasi un anno fa che PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile. Ma magari hanno avuto il tempo di lavorarci sopra da allora? O magari aggiungeranno la retrocompatibilità dopo il lancio? Sarebbe strano regalare così tanti giochi VR... che non possono essere giocati sul nuovo device", afferma Baker.

Effettivamente considerando i tanti giochi PSVR regalati da Sony tramite il PlayStation Plus, molti giocatori potrebbero trovare PlayStation VR2 più appetibile se retrocompatibile con il catalogo del precedente visore. Detto questo, le informazioni di Baker sono prive di conferme ufficiali al momento, dunque rimaniamo in attesa di maggiori dettagli da parte di Sony, che potrebbero arrivare durante il corso della futura presentazione di PlayStation VR2.

Sempre secondo Baker, tra l'altro, Valve e Sony potrebbero aver stretto un accordo per portare Half-Life: Alix su PlayStation VR2.